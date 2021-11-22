針對周玉蔻猛打顏寬恒再嗆「我們法院見」。

台中第二選區立委補選戰火延燒，在國民黨派出前立委顏寬恒參選後，各樣攻擊也隨之而來，其中資深媒體人周玉蔻的攻擊最為猛烈。對於周玉蔻各項指控，顏寬恒今再強調，希望她提出證據，直接提告，對於媒體放話等問題，一切都交給法律，「我們法院見」。

顏寬恒今（22）日上午跑行程，並接受媒體聯訪。首先提到電力缺口，顏寬恒表示，民進黨政府對能源政策這樣不負責，硬要台中人吞下三接137億度的缺口，要讓台中用500萬噸燃煤，來犧牲中部人的健康，用肺發電，請問這是唯一的選項嗎？這是一個有為的政府嗎？這個政策是對的嗎？

對於周玉蔻的指控，顏寬恒說，希望她提出證據，直接提告，媒體的放話等問題，一切都交給法律，「我們法院見」，如果對於不實指控而媒體人未經查實，不斷提出抹黑造謠，一切依法處理。

至於疫苗問題，顏寬恒表示，事實擺在眼前，高端現在變「四劑帝國」，打高端的人有得到公平對待嗎？高端當初受到所有人的推薦，包括林靜儀，身為醫生她比一般人更了解疫苗、疫情，對於她所做出的保證及當初的言論，必須要澄清，而非質疑別人，人民如果有選擇機會，是人民的自由，而這些人鼓勵國人施打高端，但打高端所造成的後果你們解釋說明了嗎？補救了嗎？解決了嗎？

記者也提到，有媒體人稱補選開始後，傳出有責任制綁樁的情況。顏寬恒則回，「我不懂你們在說什麼」。

對於副總統賴清德在公投說明會中，公開幫林靜儀拉票，是否有小蝦米對抗大鯨魚的感覺？顏寬恒說，全黨對一人，大家都很清楚，這也不要他多說，等於府院黨、全媒體、全網路都在攻擊一個人。