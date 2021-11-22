The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI — SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021

沒想到原本是一場湖人可以輕鬆獲勝的球賽，竟然演變成嚴重的全武行！湖人22日跟活塞打到下半場剛開始沒多久，「小皇帝」詹姆斯竟然出肘打爆活塞中鋒史都華右眼角，造成史都華流血不止，當場爆發激烈推擠衝突，詹皇被吹2級惡性犯規遭驅逐出場。

雙方打到下半場還剩9分18秒，湖人仍以66比78落後，沒想到詹姆斯竟在對方罰球之際，突然對身邊的史都華伸出霸王肘，當場打破對方眼角，史都華氣到衝上前找詹姆斯算帳，引發雙方球員與隊職員在場中推擠，韋斯布魯克與安東尼戴維斯也火氣很大。

最後裁判宣布詹姆斯被吹2級惡性犯規，直接遭到驅逐出場，畢竟他這種出暗肘偷襲對手的動作很無恥，一路都帶著右眼角血跡嗆聲的史都華也被驅逐出場，韋斯布魯克被吹1次技術犯規，整個混亂局面也才終於落幕，比賽重新進行下去。

詹姆斯被驅逐之前，拿下10分、5助攻與1籃板，這是他從腰傷復出之後的第2戰，他更投進生涯第2000顆三分球，成為史上第11位達到這個里程碑的球員，不過打到故意針對對方使出霸王肘，看來詹皇也慢慢對今年這支湖人隊失去耐心了。