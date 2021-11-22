人手一杯手搖飲是台灣的日常風景，但琳瑯滿目的手搖飲店，哪間稱的上是手搖界的「標竿」?有網友就以三商巧福為例，認為如果三商巧福算是牛肉麵界的標竿，那在手搖飲界是否也有類似的存在。發文一推出引起網友熱烈討論，老牌子「50嵐」獲最多人支持，但也有人說Coco較讚。

原PO在PTT的八卦板上發文表示，三商巧福的品質穩定、CP值高且好吃，可以算是牛肉麵界的標竿，基本上可以用它來評斷其它牛肉麵店的標準。最近，各式各樣的手搖飲店不斷推出，讓他相當好奇，「手搖飲界有沒有類似三商巧福的存在呢」?

發文一推出很快就引起網友熱烈反應，其中最多人點名的就是老牌子「50嵐」，紛紛留言狂讚，「50嵐品質最穩最好喝」、「十幾年前覺得50嵐超貴，現在看根本佛心」、「50嵐，去買不會踩雷，其它新的飲料店去買10次，9次覺得還不如買50嵐」、「產品有新意，品質也穩定」、「50嵐真的每間喝起來都一樣，太神奇！」

也有不少人持不同的意見，「50嵐高標了，Coco比較像」、「Coco無誤，50嵐太高級了」、「Coco沒有之一」、「比coco難喝的真的沒必要存在」。