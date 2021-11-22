女星何如芸和花蓮美侖大飯店董事長王敏錡婚後，兩人育有一對兒子Brain和Bruce，兩年前爆出婚變並正在打離婚官司，由於2個兒子都在新加坡念書，何如芸也只能用視訊的方式給予兒子關懷，沒想到日前何如芸的兒子卻向她表示：「我們班上有人確診！他還坐在我隔壁」，讓她嚇到半夜睡不著。

何如芸視2個兒子為心頭肉，日前她卻發文表示：「10月底的某一天早上8點多，突然弟弟打電話給我說『媽媽！我現在要回家了，因為我們班上有人確診！他還坐在我隔壁！我們班有一個老師現在也不舒服了』」，當下何如芸故作鎮定安撫兒子，但心裡已經慌到不行。

何如芸透露：「弟弟不到12歲，不到打疫苗的年紀，當時新加坡每天維持4-5000人確診，很多學生在這時染疫。」她擔心到每天都睡不著覺，手也因為焦慮不停顫抖，「也想著如果萬一，我該怎麼做？每天早上我打電話問他快篩幾條線，天天備受煎熬」。

現在情況終於穩定下來，何如芸終於能稍微冷靜思考，「新加坡明年初開始開放12歲以下的孩子打疫苗，弟弟問我『媽媽我要打嗎？我好怕打針⋯⋯』我的答案是『眼睛閉起來去打吧』」，這段經驗也讓她無奈地說：「要把新冠當流感看待真的很難」，引來不少網友替她加油打氣。