27歲的日本外野手鈴木誠也本周確定挑戰大聯盟，離開日職老東家廣島東洋鯉魚隊。鈴木誠也在2019年的「世界12強棒球賽」擔綱日本國家隊「4番（第4棒）」主砲，助隊摘冠並獲選MVP，留下0.444打擊率。今年東京奧運鈴木誠也再度擔任第4棒，日本隊摘下金牌，但打擊率只有0.167（18打數3安打）。

鈴木誠也今年在日職年薪3.1億日圓（新臺幣7600萬），成為隊史最高薪的野手。他本季打擊率0.317、上壘率0.433、長打率0.639的打擊三圍全是聯盟之冠，第2度摘下中央聯盟打擊王，另外他還是3屆外野金手套，單季38轟是生涯新高（差1轟就全壘打王）。

然而今年大聯盟的自由市場有些異狀，因為勞資談判陷入僵局，12月2日開始將會凍結自由市場，鈴木誠也現在只剩下10天時間尋找大聯盟球隊。根據《紐約郵報》報導，等到勞資協議談成之後，他還可獲得剩餘的20天時間，也就是他的時段被切成兩半。

外野手位置在大聯盟競爭激烈，紐約大都會康佛多(Michael Conforto)拒絕1840萬美元合格報價，成為自由球員，有可能會尋求鈴木誠也來補缺。《紐約郵報》引述業界人士的估計，鈴木誠也的身價大概可以拿到3至5年合約，年薪在700萬美元至1000萬美元（新臺幣1.9億至2.8億）。