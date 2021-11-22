近期面板報價觸底，加上股價已在低檔徘徊許久，友達再獲買盤青睞，短短一個月股價上漲約3成。有網友發文表示，持有的110張友達股票仍一張不賣，虧損已經從8月的50萬縮小至3萬，但若算上股利已經扳平，他也強調，只要友達股價沒到40元就不會賣股，且過去操作大同的經驗讓他願意持續買進，文章一出再度引發熱烈討論。

該名網友在PTT論壇上發文表示，目前沒有打算持有的任何一張友達股票，並以自己過去投資大同的經驗表示，「買進初衷的理由不變 ，幹嘛賣呢，沒有40不會賣股。」

原Po以4點分析說明自己看好友達的原因，首先友達今年全年EPS賺7元左右 ，過去股利會發4到7成，若取中間5成就好，明年預計發放股利發3.5元，依目前股價計算，殖利率接近20%，估至少可以領50萬以上的股利。

其次，原Po認為，面板報價跌幅已經接近尾聲，「在這情況下，友達依然可以保持每季獲利1元以上，因此2022、2023年，我個人推估每年EPS至少都會有4元以上。」

此外，他也點出，友達外資持股水位接近近年新低，接下來可能會回補，且借券賣出接近90萬張，若被尬空這力道上升會很強等2點理由是他持續加碼友達股票的原因。

原Po強調友達股價沒衝到40元就不會考慮賣股，「有閒錢我就是一直加碼，再次重申，各位請用閒錢買股，千萬別融資，這樣才有翻盤機會。」

值得一提的是，原Po曾在8月友達股價開始走低時發文，當時他也強調沒40元就不考慮賣股，主要原因在於去年他投資大同，未實現損益一度虧到100萬，但堅持不賣股，等到年底反而賺了60萬，這次的經驗讓他相信能逆轉勝。

文章一出引起網友們熱烈討論，「本多忠勝也是一種實力」、「凹單凹到贏 但是跟單的應該死光了」、「個人很佩服你，沉的住氣」、「40太美，不敢想像，有30就好」、「錢多就是任性，忍功太強」、「很欣賞你的頭腦清楚，但玩別支會不會比較輕鬆」、「有那麼多賺錢的公司不買偏偏買面板股何苦呢。」

上周五（19日）友達收在21.85元，過去一周上漲超過7%，一個月內已經漲了將近30%。