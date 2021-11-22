面對少了東契奇(左膝與左踝扭傷)的獨行俠，快艇22日靠著保羅喬治攻下全場最高29分，外加6助攻、4籃板，雷吉傑克生也有23分、4助攻，終場97比91擊退獨行俠中止2連敗，不過快艇先發前鋒巴坦卻因觸發聯盟健康與安全協議停賽。

靠著第3節投18中10，高達5成56的投籃命中率，快艇順利扭轉上半場一路落後頹勢，反以雙位數領先作客的獨行俠，儘管波爾金吉斯、布朗生兩名獨行俠末節持續追分，可惜快艇始終可以維持領先優勢，最後有驚無險完成這場逆轉秀。

快艇除了保羅喬治與雷吉傑克生得分破20，先發中鋒祖巴茲也有16分、10籃板進帳，不過巴坦賽前突然傳出感冒消息，後來變成觸發聯盟健康與安全協議停賽，且進入10天隔離期，看來很有可能感染新冠肺炎，缺席時間恐怕將會更久。

儘管波爾金吉斯替獨行俠貢獻25分、8籃板，布朗生也有20分、8助攻，還是無法阻擋獨行俠吞下3連敗，這3場比賽東契奇也都缺席，充分證明東契奇在獨行俠的重要性，不過因為他是同時傷到腳踝與膝蓋，缺席的時間預計也會比較長。