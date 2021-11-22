報復性消費出籠。國泰金控22日上午公布11月國民經濟信心調查結果，其中，有逾41％受訪民眾未來半年有意願進行非耐久財消費，即有意願上館子吃飯、住飯店度假、去商場或百貨公司購物等，創此調查2010年3月啟動以來的新高意願。

消費意願創新高，即代表內需動力強勁，有助拉動台灣經濟成長，主計總處估計2021年經濟成長5.88％，11月國泰調查結果顯示，受訪民眾對2021年台灣經濟成長率的平均預期值為4.35％，略高於10月的4.27％，77％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上。

由於上市櫃公司財報紛紛出爐，美股、台股在11月初都回穩上揚，11月民眾對股市信心「大回升」，10月時只有30.8％的受訪者看升未來半年的台股行情，36.2％看跌，因此10月台股指數是「負樂觀」，為-5.4，但11月有38.4％看升未來半年台股，剩24.9％看跌，直接由負樂觀轉為「正樂觀」13.5。

由於仍是看好台股，因此11月仍是有28.9％的受訪者打算將現金、定存轉入台股投資，比10月更多出2.9個百分點，風險偏好指數從2020年6月開始，已維持長達18個月的「正樂觀」，續創此調查開辦以來民眾「瘋台股」的最長且最樂觀期間。

由於股市穩定、經濟前景看好等，11月有48％的受訪民眾覺得現在經濟比過去半年好，明顯比10月多逾13個百分點；有46.9％的受訪者認為未來半年經濟會比現在更好，但只比10月時多2.9個百分點。

國泰經濟信心調查，是國泰金控每月對集團客戶發出電子問卷，詢問民眾對經濟及股市、消費、物價、房價最直觀的看法。11月調查期間是1到7日，成功回收逾2.26萬份問卷。