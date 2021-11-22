11月19日上市公司總市值為54兆8482.98億元，較前周五（12日）總市值增加9357.79億元，周增幅為1.74％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：電動車股、元宇宙股、航運（空運+貨櫃）、投信認養股等，看本周台股指數區間為17600-18200點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.財政部公布10月出口達401.4億美元創單月新高，連續16個月正成長創金融海嘯2008年以來最長的上升週期。累計今年前10個月出口3642億美元創歷年同期新高，更提前改寫全年新高紀錄，今年台灣的經濟成長率預估達6.01％。

2.拜登和習近平視訊會談，雖然沒有實質進展但可能代表雙方對峙可望緩解。英國廣播公司BBC形容為「美中巨輪相撞前轉向。」

3.下任聯準會Fed主席是否鮑爾續任，或更換成民主黨內進步派支持的布蘭納德（Lael Brainard），市場都認為不影響目前進入逐月緩步縮減購債政策，而且明年上半年不會意外升息，美股創新高，有利台股多頭行情。