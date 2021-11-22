台股加權指數22日開在17828.53點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在平盤618元，美股美光股價大漲，帶動台股記憶體族群包括華邦電（2344）、南亞科（2408），早盤股價逾4％，電子股早盤成交比重高達75％，個股輪動表現。

歐洲新一波疫情促使油價下跌、美元走揚，能源和航空郵輪股受挫，蘋果、美光、NVIDIA領漲，科技股跑贏大盤，那指、費半改寫新高，那斯達克指數首次收高萬六之上。

蘋果預計黑色購物節銷售將強勁，推動蘋果股價觸及新高161美元。費半指數漲0.31％，美光飆近7.8％，PC與伺服器需求，將催化明年第一季記憶體景氣，Nvidia及AMD股價皆上揚。

群益投顧指出，加權指數將攻萬八和歷史新高，留意權值股發動時，中小型股的資金是否會被抽離，若順利站穩萬八關卡，預期作夢行情仍將持續為盤面焦點。

群益投顧指出，低基期補漲效應成為近期焦點，如光學、散熱模組和面板，也不能排除原強勢個股轉強後有機會再攻。盤面資金輪動加快，宜先選好標的守株待兔。指數區間暫看17750～18050點。