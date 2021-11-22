1218四大公投即將舉行，台灣民意基金會董事長游盈隆今天批評蔡英文總統的不當定調，殺氣騰騰的將講理的、講事的公投，定調成「政黨對決」，甚至是「政黨惡鬥」，企圖以「閃電戰」的方式力挽狂瀾；這是不幸也不應該的發展。呼籲政府，辦好公投，才對得起台灣社會和人民。

游盈隆在臉書質疑，2021四項公投的舉行只剩不到一個月，這本來應該是台灣民主的盛會，現在卻聞不到一點喜氣，有的是煙硝味十足，「到底是誰搞出來的？」

他說，1970年代，台灣還在國民黨戒嚴統治時期，已故的黃信介曾說了一句名言：「選舉，是歡喜的代誌，就像是在娶媳婦，國民黨竟然當作喪事來辦。」群眾聽了，心領神會，哈哈大笑，流傳至今。

游盈隆表示，用這個典故，來看本應是台灣民主嘉年華的四項公投，卻已變調走味，和50年前「信介仙」描述的場景若合符節，只是統治者互換位置，「真令人感慨萬千」。

當10月26日台灣民意基金會最新民調出爐，顯示如果明天投票，四大公投結果4：0，府院黨團如夢初醒；隔天民進黨中執會，蔡英文總統兼黨主席就宣戰。

游盈隆表示，從那一天開始到現在，民進黨先是推出全台300場說明會，後來加碼到2100場，再加上中選會主辦的電視意見發表會，和民進黨發動的準總統大選等級的文宣攻勢，鋪天蓋地而來，充分暴露了民進黨的覺悟和深重的危機感。

他認為，民進黨這種大陣仗的回應四項公投挑戰，雖是遲來的回應，但不必然是壞事；壞是壞在蔡英文的不當定調，一開始就殺氣騰騰的將講理的、講事的公投，定調成「政黨對決」，甚至是「政黨惡鬥」，企圖以「閃電戰」的方式力挽狂瀾；這是不幸也不應該的發展。

游盈隆呼籲，12月18日距今26天，還有時間，請朝野兩黨放下私心，放下好勇鬥狠的劣根性，多學習黃信介的智慧，停止惡鬥。以說理代替責罵，多一點理性，少一點情緒，多談一點問題，少講一點五四三，合力打造一個乾淨明亮的民主空間，將公投還給人民，讓人民作主，這才是人民的期待。