高端補打政策昔嗆「不然要怎樣」 陳時中今認失言：講得不好

日前網紅頒發YouTuber走鐘獎，民眾黨也狂酸衛福部長陳時中，「台灣政壇也有個『走中獎』」，怒轟陳時中，日前因為高端出國要「混打」不願意道歉，反問「不然要怎樣」，陳時中今天坦承「我講的不好」。

民眾黨日前表示，蔡政府對高端疫苗的過度厚愛，甚至美國早在9月就透露將修改入境規定，陳時中左一句「台灣不受限制」，右一句「世界不是只有美國」，直到發現民眾接種高端真的進不了美國時，才急忙在沒有任何科學根據下開放混打，對於讓民眾冒著風險一點愧疚都沒有，甚至反問「要不然要怎樣」，民眾黨因此酸陳時中，「只剩下走鐘言論多到可以設立『走中獎』的陳時中」。

是否失言了？陳時中今天對此坦言：我講得不好。

陳時中今天到立法院衛環委員會，對於明年第三劑疫苗哪些對象會先開打？陳時中表示，不會強制接種，但會先以打相同疫苗者來做實施，而一至三類對象，由於原本就是優先施打對象，因此屆時也會是較高比例先打到第三劑者。