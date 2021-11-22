美國聯準會（Fed）正式啟動縮減購債規模，將開始解除每個月1200億美元的經濟刺激計劃，並透過公債和住房抵押貸款證券（MBS）每月縮減150億美元，雖然美國尚未宣布升息日期，但隨著時間推進，市場對利率變化的預估仍將影響股債表現，投信建議採保守跟積極資產同時布局的「槓鈴式策略」，因應市場變化。

M&G投資認為，由於仍存在經濟不確定性和勞動力市場需要改善的情況，Fed正在努力地明確傳達其貨幣政策，以免影響市場並引發另一場縮表恐慌。預計未來市場波動度持續升高，建議可採取槓鈴式策略，達到降低資產下檔空間，以及追求穩健收益。槓鈴式配置為透過同時納入保守跟積極的資產，做為互補的策略，例如藉由金融股與美國公債槓鈴式配置，做為降低波動度、追求超額報酬的策略。

M&G多重資產投資總監Michael Dyer表示，現在正是持有長天期美國政府公債的絕佳時機，長天期公債可提供較佳的債券殖利率，成為相當良好的收益來源。另一方面，面對震盪的金融市場，成熟國家政府公債依舊是市場上最適合用來避險的工具，用以抵消股票曝險中的循環性產業和銀行風險。彈性靈活調整股票及債券可配置比重範圍大，有利能順應市場環境做變化，於股債資產的加減碼中，強化槓鈴式策略的成效。

展望未來，M&G入息基金研究團隊強調，因看好全球經濟持續復甦動能，股票主要布局金融、資訊科技、景氣循環消費，及工業等四個和景氣循環行情連動度較高產業，並以金融占比15％最高。債券部位納入風險較低的美國公債，比重約為18％，除具備抗震效果外，透過擇時交易創造超額報酬。