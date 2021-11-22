45歲女星大S（徐熙媛）與40歲汪小菲的夫妻情確定告終，今（22日）傳女方已正式訴請離婚，將調解名下9億家產和日後與孩子的相處模式。回首兩人當初一見鍾情，卻因分隔兩地、溝通不良及汪小菲敏感的兩岸言論，讓10年緣份走到盡頭。

大S和汪小菲在安以軒的派對中認識，過程宛如偶像劇一樣浪漫，汪小菲曾在節目中透露，從來沒見過脾氣如此平和的女孩子，認識到大S親朋好友後，更被熱鬧的氣氛深深吸引，覺得跟她在一起很溫馨又踏實，大S也說過：「我們兩個人總共見了三次面，第三次見面的時候，就覺得這輩子就是他了。」

果不其然，第四次時兩人領證結婚，陸續生下一子一女，家庭生活十分美滿，夫妻倆還一起在真人秀節目《幸福三重奏》放閃，當時大S的「剝蝦論」引起高度熱議，因為她從來都不自己剝蝦殼，看到福原愛替江宏傑剝感到訝異，「我媽說吃蝦一定要是男人幫你剝，如果我老公（汪小菲）不幫我剝我也不講，他如果幫我剝我就吃。」這番言論雖然被部份觀眾痛罵公主病，但汪小菲力挺大S：「她老公願意給她剝蝦怎麼了？生了兩個健康的寶貝，走了一趟鬼門關，還不能讓老公剝蝦啦？」

【幸福三重奏 S1】 大S一句話，陳建斌、汪小菲、江宏傑爭著給老婆剝蝦 | WeTV台灣

不過，這段看似只出現在愛情電影的婚姻，也會因現實因素起摩擦，像是吵很兇時會衝動喊離婚，或是為住北京或台北意見分歧，最重要的一點則是汪小菲情緒較易起伏，曾發生酒後失態，甚至公開痛批兩岸關係等事件，讓大S立場很尷尬，今年6月爆婚變，儘管經紀人表示只是夫妻在吵架，但隔了5個月關係還是回不去，10年婚姻顯然無法再繼續維持。

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