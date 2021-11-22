外界質疑，經濟部對外宣傳天然氣第三接收站時，沒有三接南電北送會讓供電不穩定，遭質疑是恐嚇南部人民。經濟部長王美花22日表示，三接無法完成就會有缺電的供應問題，政府是要持續做到穩定供電。

王美花22日出席立法院經濟委員會前受訪指出，台灣要增氣減煤，現在很多天然氣電廠也都要增加使用，永安跟台中接收站的使用狀況已經很飽和，增建相關設施儲槽，台中到通宵的管線，這些也都是不足的，所以以要去做這樣的增建，對於大潭電廠來說，是沒有辦法去滿足需求，無法靠台中跟永安接收站來解決。

外界質疑，經濟部用中南部人民的肺來威脅三接公投，王美花回應，只是把萬一三接蓋不起來情況對外說明。若沒有三接會有缺少電力供應的問題，這麼大量的缺少的問題，勢必要有其他方法，這不是威脅人民，這不是讓大家覺得在恐嚇，這是事實要讓大家了解，台灣要不斷進步就要有建設，台灣產業發展的好，半導體持續發展，這是政府要持續穩定供電。