觀察近期特別股表現，受到企業財報表現亮眼，增添市場對整體獲利預期，激勵美股走揚，隨縮減購債塵埃落定，帶動特別股收復9月下旬跌幅，今年來漲幅優於其他信用收益資產，受惠於景氣回溫、評價面優勢，及發行產業營運穩健向好，特別股後市表現不看淡，仍有利其長期多頭趨勢延續。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，總體經濟方面，國際貨幣基金（IMF）10月發佈的全球經濟展望報告顯示，儘管今年全球經濟成長率預估值，因疫情反覆遭下調至5.9％，但仍遠高於3％的歷史均值，同時也上修明年已開發國家經濟增長動能，因疫苗接種率提高、供應鏈瓶頸有望緩解等因素。

在通膨議題方面，市場普遍預估明年美國通膨才將逐漸回落，聯準會（Fed）已確定啟動縮減購債，不確定性降低，並認為目前尚未出現工資拉升通膨的常態性壓力，料將支撐金融市場表現，對特別股而言亦是有利。

根據聯邦基金利率期貨市場顯示，現階段市場已反應明年升息2碼（0.5個百點）的預期，看法較為積極，因此Fed官員立場、美債利率呈緩升格局，特別股在收益型資產中仍有潛在上漲空間可期。

邱郁茹指出，就產業角度來看，美國銀行業營運穩健，以第三季財報而言，金融業戶優於預估的幅度更領先其他產業，加上在預期未來息收增加、信貸損失減少下，銀行業盈餘仍有提升空間可期，以金融業為主的特別股表現可望雨露均霑。

10月美國金融特別股發行量增加，然而發行利率仍低於詢價水準，意味著市場對特別股這類品質佳，又具有息收優勢的資產仍具有強勁的配置需求。最後從評價面來看，現階段美國高收益債信用利差已回落到疫情前水準，但特別股則還有約100個基點的收斂空間，也令特別股更具投資吸引力，綜合前述條件，仍相對看好特別股後續表現。