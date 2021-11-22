新冠病毒讓許多美國人失業，不過卻造就其它工作項目大缺，卡車司機就是其中之一。美國大車駕訓班現在是人滿為患，學員們都爭著要趕緊拿到駕照好上路賺錢。

由於大卡車是手排車，很多學員開了好幾年的汽車，從來不知道該如何打檔。美國駕訓班現在是忙翻了，因為跨州大卡車司機缺到爆，來學開這種大車的學員絡繹不絕。

以加州大卡車駕訓班來說，有的招生率從2020年新冠疫情爆發後，至今已大增兩成左右。所以，白天班現在是一位難求，很多都已經加開夜間部。學員看得絕大多數是拿到駕照後可馬上有工作，同時，高報酬也是另個重要誘因。

美國內陸物資運送，大概有7成都需要大卡車跨州來執行。所以高速公路上常常可看到卡車，甚至聯結車在路上跑。即使有鐵路將貨櫃帶到集散地，也需要卡車將貨拉到定點。

根據統計，美國現在有約8萬位卡車司機缺。到了2030年時，預估人力荒更上看16萬。

美國聯準會表示，因通膨關係現在民眾要買東西，會比2020年2月疫情剛爆發時要貴上15%。美國工廠也努力生產滿足市場需求，因此，過去一年的產量也增加近5%。

至於不夠的部分，很多都依賴進口。但在新冠疫情嚴重時，很多美國工人擔心染疫，故紛紛辭去大量與外界接觸的工作，導致碼頭、運輸以及商店等地方大缺人。

南加州主要對外港口洛杉磯港以及長灘港的貨運供應鏈就很緊張，每天都有數十艘商船在外海等待入港裝卸貨。為了排解塞港問題，雖然這兩個港從10月起就變成24小時運作，但大船裝卸平均等待時間也要17天左右。

雖然學開卡車美國民眾變多，暫時可解司機不足的燃眉之急。但廣開時段練車下，現在又衍生另個問題，那就是教練不夠用。這也是大卡車駕訓班樂得在數鈔票外，必須趕緊解決的頭號問題。