行政院長蘇貞昌20日在高雄宣傳四大公投，遭到抗議民眾嗆聲，蘇不滿宣講被擾亂，竟反嗆回去，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，自己在街頭宣傳公投，被嗆被罵是常態，但自己絕不會像蘇貞昌那樣沒水準趕人出去，羅批，「蘇貞昌，看看羅智強，你不汗顏嗎」？

羅智強今（22日）在臉書發文表示，蘇貞昌遇到嗆聲民眾是「把他趕出去」，但自己遇到嗆聲民眾是「好好來解釋」，羅稱，他在街頭演講400多場，被嗆聲是「家常便飯」，但他不會像蘇貞昌那樣沒水準，要把抗議民眾趕出去。

羅智強回憶，自己曾被一個阿伯嗆：「那國民黨為什麼開放萊牛」，比起一些直接用三字經嗆完就走的人，但這位阿伯願意停下來質問他、聽他回答15分鐘；羅直言，即便這位阿伯支持民進黨、支持蔡英文，至少還願意給他機會溝通，羅痛批，「蘇貞昌，看看羅智強，你不汗顏嗎」？

民進黨公投說明會高雄場20日在鳳山登場，副總統賴清德、蘇貞昌再度南下接力宣講。蘇揆登台時痛批國民黨操作萊豬議題，未料「埋伏」2小時的「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠突然從前排起身大喊，「台灣人不吃瘋豬肉」！蘇先是愣一下，接著用手上的撞球棍指著李回嗆，「不要來亂別人的場子」、「大家鼓掌把他趕出去」，引起全場一陣譁然。