警方聞到吳男（左，紅圈處）身上濃厚酒味，實施酒測，結果超過標準值。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方拿出酒測器，要求吳男對準吹氣。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名吳姓男子21日凌晨騎車行經新興區民主橫路，遇轄區警方在治安熱區及娛樂場所周圍規畫臨檢及路檢勤務，警方攔查後，聞到吳男渾身酒氣，實施酒測測出超過標準值，吳男當場傻眼，央求警方再測一次，由於酒測機器並無異常，警方拒絕再測，直接將他依公共危險罪嫌送辦。

新興分局前金分駐所警網21日凌晨2時許，在新興區民主橫路上實施臨檢勤務，將路過的吳姓騎士攔下盤查，警方聞到吳男身上有濃厚酒味，吳男表示在酒吧喝了紅酒和調酒，警方當場對他實施酒測，要求吳男：「對著酒測器吹氣，大力吹氣，吹，來，來，來」，結果一測，酒測值超過0.25毫克標準值。

吳男對自己酒測超標難以接受，不斷央求警方再幫他測一次，但警方表示，依規定酒測器若無異常情形，不得再測，吳男乖乖上警車，訊後被依公共危險罪嫌送辦。

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