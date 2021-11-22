或許「小皇帝」詹姆斯想用這種另類方式激勵湖人隊友重新振作！在詹皇第3節爆發全武行提前被驅逐出場之後，湖人末節打出19比5猛攻追上，最後更以121比116逆轉擊退地主活塞，總算中斷最近3連敗，湖人勝率也重新回到5成(9勝9敗)。

第3節雙方爆發全武行，詹姆斯與史都華都遭驅逐出場之後，湖人一度落後到17分之多，不過韋斯布魯克與安森尼聯手在末節一開始打出瘋狂19比5猛攻，打到最後6分56秒，湖人追到103比104的緊張局面，似乎很想上演逆轉秀。

湖人打到最後2分18秒，終於靠著安東尼戴維斯灌籃，取得113比111超前，甚至打到最後47.8秒，戴維斯上籃擴大湖人領先到5分，葛蘭特雖馬上放進兩分球，不過最後1.1秒，戴維斯兩罰俱中，終於確定湖人順利完成逆轉秀。

安東尼戴維斯攻下全隊最高30分，另有10籃板、6助攻、3抄截、5火鍋，似乎被詹姆斯遭驅逐刺激到了，韋斯布魯克也有26分、10助攻與9籃板，改打替補的安森尼貢獻18分，霍華13分；活塞以葛蘭特36分最高，今年狀元康寧漢完成13分、12籃板及10助攻的生涯首次大三元。