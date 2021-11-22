大S（徐熙媛）傳出在本月初正式向台北地方法院家事庭遞狀，訴請與汪小菲離婚，「大汪」夫妻10年婚姻告吹。事實上，兩人在社群媒體上已長時間沒互動，大S早在6月就取消關注汪小菲微博，汪小菲月初則悄悄在抖音刪光大S相關貼文，大S婆婆張蘭還在微博上對大S負評按讚，種種跡象看來，大S與汪小菲鬧婚變早就有端倪。

汪小菲6月初才因在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，氣得大S單方面宣布離婚，儘管汪小菲隨即發文道歉，兩人看似和好，但汪小菲和大S之後在檯面上卻都沒互動，大S事後取消關注汪小菲微博，而汪小菲日前則被細心網友發現，把自我介紹改成「小玥兒她爸」，並在抖音刪光大S相關貼文。

針對汪小菲與大S鬧婚變，大S婆婆張蘭雖然沒有正面回應，不過她卻點讚網友留的大S負評，讓外界看傻眼，當時張蘭大方回應：「每一條評論我都認真對待，無論什麼內容，大家都是用心了，我必須認真點讚」，至於網友認為，按讚大S負評會影響她和大S的關係，張蘭則回覆「因為尊重」。

如今，大S已在11月初正式向台北地方法院家事庭遞狀，訴請與汪小菲離婚，雙方針對名下9億家產和一對子女日後相處模式進行調解，傳出雙方目前已有共識，將會在近日對外宣布離婚調解結果，「大汪」夫妻10年婚姻告吹，讓人不勝唏噓。