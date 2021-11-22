67歲的婦女因長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，曾在醫學中心就醫但成效並不理想，經介紹至長安醫院就醫，透過電腦斷層檢查和詳細問診，胸腔內科醫師許人文研判，病患罹患過敏性肺泡炎，臆測病患長期操作麵粉所導致，幸好及時發現，避免造成肺纖維化。

長安醫院副院長許人文表示，病患胸部X光只看到些微浸潤與腫脹，經電腦斷層檢查，其兩側肺野典型的「拼布狀」塊狀變化，這些高低密度一塊塊的變化，代表2側的小支氣管都受到外來粉塵的刺激，造成了過敏免疫反應，導致肺部持續發炎，嚴重的話甚至會造成肺纖維化（俗稱菜瓜布肺），死亡風險比癌症還高。

許人文說，臨床上要發現這種疾病其實並不容易，經過不斷詢問、抽絲剝繭後，發現反覆發作的氣喘其實跟工作有很大的關聯性。原來她的職業是在工廠裡幫炸雞塊裹上一層厚厚的麵粉，麵粉粉塵不斷地被吸進兩側的支氣管和肺部，造成了過敏性的肺泡炎也就是所謂的過敏性肺炎。

該病患在許副院長的指導下，已了解自我的疾病與工作環境的關係，因此在工作時會確實全程戴上密閉的口罩，做最妥善的肺部保護，所以症狀也持續改善中，不再反覆的氣喘發作。許副院長提醒，民眾如有超過持續8週以上的乾咳、久喘等症狀，建議前往胸腔內科進行檢查，避免延誤病情。