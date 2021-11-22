私立國中小以小型聯考方式招生，造成學生學習壓力倍增，立委提案修改《私立學校法》來進行管理。教育部長潘文忠今表示，私立國中小以學生學習成就表現來作為招生依據，嚴重扭曲國民教育本質，教育部支持修法來導正私校亂象。

立法院教育及文化委員會今天審議《私立學校法》修正案，民進黨立委林宜瑾等23人提案修改第39條及第57條，以禁止私校以小聯考方式來招生。

林宜瑾表示，部分私校變相辦理入學考試，抑或以科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽等各種名目包裝而進行招生，此舉相當於將升學壓力向下延伸，與12年國教的政策理念相違背。

林宜瑾等人主張，為確保教育品質公共化，私立學校入學應比照公立國中小，由各直轄市、縣（市）和教育局處設計系統，統一線上登記、電腦抽籤及電腦常態編班等。

此外，非政府捐助設立且未接受政府獎補助的私立國中小，目前得不受私立學校法及相關法令限制，管制密度太鬆。林宜瑾等人主張修改《私立學校法》第57條，這類國中小辦學理念及招生相關事項的實質內涵，應事先將相關資訊檔案報請學校主管機關「核定」，而非像現在只是「備查」而已。

教育部國教署長彭富源表示，目前全國有55所國中小學沒有拿政府補助，他們採用不同方式招生，以前他們只要將相關做法報請主管機關「備查」，未來若改為「核定」，主管機關必須進行實質審查他們的招生方式。

潘文忠回應，國民教育屬於基礎教育，若學校以小型聯考方式來招生，那是嚴重扭曲國民教育品質。他以自己曾經在台中市擔任副市長所見，許多私校以小聯考來招生，已蔚為奇觀。

潘文忠支持立委提案修改《私立學校法》來管理私立國中小的生亂象。他表示，促進私立學校教學正常化，落實國民教育編班，不以測驗成績篩選入學學生，並課予私立學校與公立學校共同培育公民的責任，透過這次修法，教育部樂見打造優質友善的教育環境。