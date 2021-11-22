富達表示，股票基金連8周買超，國際股票資金連續72周買超。其中，單一國家基金，美國和印度基金吸金最多。

根據統計，單一國家股票資金流向，美國連8周買超，單周買超32.9億美元。歐洲連2周賣超，單周賣超4.5億美元。新興市場國家中，印度單周流入30.2億美金。

另就產業型類股資金流向，消費類股連5周買超，單周買超7.6億美元，為各產業之冠。富達指出，科技類股轉為買超，單周買超5.0億美元。金融類股轉為賣超，單周賣超5439萬美元。不動產類股連6周買超，單周買超3.5億美元。