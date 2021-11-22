台南市本周嗨翻天！台南城市音樂節、貴人散步音樂節及街頭藝術節等3大盛典，即將從25至28日熱鬧登場，參加活動不僅可以順遊河樂廣場、海安路商圈、全美戲院、南美館2館等多處知名景點，周邊更有超多美食小吃、特色咖啡廳等，市長黃偉哲歡迎大家盡快安排台南小旅行，享受悠閒的周末時光。

市府指出，25至28日的貴人散步音樂節，共有98組海內外樂團將分別以線上及實體方式，在南美館2館、全美戲院、藝廊B.B.Art、南美里活動中心、台南文化創意園區、大南門城及兜空間等7個特色場館輪番上陣，還力邀國內外產業人士舉辦8場以上音樂論壇；此外，26至28日更將與南方影展合作，在大南門城提供免費電影播映及音樂演出。

至於27至28日的台南城市音樂節，則在河樂廣場戶外舞台演出，免費進場，還將透過LINE MUSIC直播，提供全台樂迷免費索票線上收看，2天共有10組音樂人帶來精采表演，包括王若琳、施文彬、李友廷、漂流出口、尋人啟事、HUSH、柔米、RPG，以及2位法國來台駐村音樂人-DJ Sam Tiba、The Rodeo，陪伴樂迷在台南運河畔共度美好日落時分。

此外，大型戶外藝術盛宴－台南街頭藝術節也將於26至28日在海安路及河樂廣場登場，將推出30場節目、2場大型紙箱作品、138場街頭藝人表演、10場紙箱工作坊、40場流動式展演及設置4處集章遊戲。其中，法國藝術家奧立佛‧古斯特（Olivier Grossetête）更將以紙箱重現總高度20公尺的台南代表性建築物「司法院高塔」，不用大型機械，僅靠人力徒手堆建，邀請市民朋友、學生共同參與現地製作，並將於28日閉幕時推倒紙箱建物，提供民眾帶回紙箱材料作為紀念。

市府為紓解周邊交通及參觀人潮，27日14點至21點30分與28日12點至19點30分，將安排從南美館2館、水交社文化園區及永華市政中心往返活動現場的免費接駁車，歡迎民眾多加利用。詳細資訊請關注活動粉絲專頁及台南市政府官方平台。

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