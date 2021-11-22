育世博(Acepodia)今(22)日宣布，結束C輪募資，金額約30億台幣(1億美金)，此筆資金將運用持續推進兩項異體現成型(off-the-shelf)細胞新藥的臨床試驗，包括ACE1702靶向HER2的多種實體癌(子宮內膜癌、卵巢癌、乳癌、胃癌、唾腺癌等)以及ACE1831靶向CD20血液腫瘤(例如瀰漫性大型B細胞淋巴瘤)。

育世博此次C輪募資由北極星藥業大股東領投，多個機構投資者跟投，以及B輪的投資者支持。截至今年為止，育世博2021年已經募集超過一億五千萬美元(約45億台幣)資金。育世博表示，目前的股東組成結合台、美兩地的主要創投與機構投資者，其中包括鴻海創辦人郭台銘、雅虎創辦人楊致遠以及北極星藥業大股東陳賢哲。

ACE1702已於今年九月歐洲腫瘤醫學年會(ESMO)發表一期臨床試驗期中分析數據，預計將於明年Q2完成一期臨床試驗結果數據，目前持續朝更高給藥劑量推進，此項目也已授權藥明巨諾(JW Therapeutics)在中國、港、澳的臨床研究及商品化優先權。

ACE1831的新藥臨床試驗申請(IND)目前正在進展中，預計明年Q1獲得美國FDA核准進入臨床試驗階段，此次募集資金除了推進此兩項候選藥物在美國臨床之進度外，並將加速促進內部候選藥物的研發和試驗工作，目標三年三項新藥推進臨床試驗。

育世博亦於今年與德國默克(Merck KGaA，Darmstadt Germany)開展研究合作案，繼續在商業發展上推進與大藥廠授權與合作的機會。育世博董事長楊育民博士表示，感謝股東和投資者的大力支持，育世博公司人才和資金持續成長，團隊將加速並深化研發與創新。育世博的主要專利技術平台為抗體細胞連結技術，可將具腫瘤辨識能力的抗體附著於免疫細胞上，產生高性能抗癌細胞治療新藥。期待結合台美兩地的資源與人才，持續推進研發與臨床的進度，打造育世博成為世界級的細胞治療公司。