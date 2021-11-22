新冠病毒社交封鎖再度困擾歐洲經濟前景，迫使投資人在上周五重新評估投資組合，並且出售歐元和銀行股等脆弱的資產。

在荷蘭、匈牙利、斯洛伐克和捷克重新恢復管制措施幾天後，奧地利也重啟封鎖，而德國衛生部長於上周五表示，不排除這種可能，令市場感到不安。

新冠疫情正在顛覆著歐洲股市高人氣發展；此前一系列優異財報，推進德國和法國股市創下歷史新高。泛歐Stoxx 600指數在上周五收跌0.5%，但是仍較2020年3月高出80%。

Traditin證券全求股票策略師Stephane Ekolo指出，如果歐洲再次出現封鎖，我們將需要再思考成長的前景，並且將取決於封鎖的持續時間。

隨著市場開始減少對央行升息的押注，銀行股周五暴跌2.5%，創下九月底以來最大單日跌幅。

現在的問題是，社交封鎖在多大程度上可能衝擊到對第四季的獲利預期。目前Refinitiv I/B/E/S對第四季歐企獲利預期為51%，低於第三季的60%。

牛津經濟指出，餐宿業的營業額也在下降，德國9月的餐廳住宿業的營業額下降了3.5%。

巴克萊歐洲股票策略主管Emmanuel Cau表示，市場在數周前已經感覺到，今年冬天將很艱難，執行疫苗接種計畫並沒有保證會完全避開社交封鎖的風險。

但Cau也指出，現在把社交封鎖視為翻轉局面的因素，還為時太早，投資人仍試圖從最近火紅的股市中獲利，追逐全球股市的資金海嘯不會完全消退。儘管大盤下挫，上周五的贏家是醫療股上漲1%，科技股上漲0.6%。

投資者也紛紛開始購買債券。自八月以來，隨著30年期政府借貸成本降至0%以下，德國整個殖利率曲線首次出現負值。歐元區基準的10年期國債殖利率下跌了多達6個基點，來到九月中旬以來的最低點，至–0.342%。

歐元兌瑞士法郎匯率跌至6年多低點，歐元兌美元匯率則接近近16個月以來低點。

德意志銀行指出，儘管走在冬季風險的浪頭上，但奧地利和德國的疫苗接種率分別為64%和69%，遠高於美國的58%。「儘管目前所有的頭條新聞都在寫歐洲，但在整個冬天，美國可能會比許多歐洲國家更脆弱」。