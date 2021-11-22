「秋鬥行腳」邁入第10天，行腳宣講里程超過150公里，今早一行人在嘉義縣民雄火車站後站宣講後出發，往雲林縣前進。（呂妍庭攝）

「秋鬥行腳」邁入第10天，行腳宣講里程超過150公里，今早一行人在嘉義縣民雄火車站後站宣講後出發，往雲林縣前進。（呂妍庭攝）

秋鬥總指揮林子文（右）從車上拿出一串香蕉，表示是民眾路過特地送給團隊加油打氣。（呂妍庭攝）

「秋鬥行腳」邁入第10天，行腳宣講里程超過150公里，今早一行人從嘉義縣民雄火車站後站出發。（呂妍庭攝）

「秋鬥行腳」邁入第10天，行腳宣講里程超過150公里，今早一行人從嘉義縣民雄火車站後站出發，秋鬥總指揮林子文批評，民進黨執政，台灣民間批判聲音已完全被政府壓制和淹沒，「講真話的變說謊」，他們只能站出來，以行腳方式表達主張和訴求，希望人民關心攸關下一代和環境生態的議題，制止政府進口萊豬、犧牲藻礁換三接的不當作為。

由於民雄後站出入民眾較少，今早近8點，包括宣傳車放送、林子文宣講時，只有零星路過民眾稍微停下來觀看，連「秋鬥行腳」團員都自嘲「警察人比我們多」，不過林子文說，沿途還是有不少民眾送暖，像車上一串香蕉就是一對夫妻見他們走得辛苦，特地送來的，另也有認同理念的支持者分段陪走，清晨5點多搭火車到指定地點會合。

林子文強調，走了10天，每天按計畫大概走14、15公里，雖然辛苦，成員人數也少，但透過徒步宣傳，反而讓民眾好奇、關心，甚至進一步去了解秋鬥的訴求，重申行腳宣講是一種信仰，希望藉由宣傳「反萊豬、護藻礁」這兩個議題引起共鳴，鼓勵大家1218出來投下同意票。

林子文認為，人民過去可以透過國會監督政府，如今民進黨一黨獨大，立法院又過半有絕對優勢，過去應有的制衡已經不見，所以人民應該把過去委託給立委的權利拉回自己手中，更批評政府明明掌握最多資訊，甚至是正確資訊，當他們不願意放出正確資訊時，原本講真話的反而變說謊，「這是不對的」，還形成政府與人民的對立，讓社會各階層，尤其是底層民眾苦不堪言。