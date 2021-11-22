大陸不滿設立「駐立陶宛台灣代表處」，將立陶宛外交關係由「大使級」降為「代辦級」。外交部長吳釗燮今天痛批，中國的作法不應該，「不該如此霸道蠻橫」。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告明年度預算，針對我駐立陶宛台灣代表處上周掛牌運作，他在受訪時表示，希望透過代表處能強化台灣與立陶宛之間的經貿、文化等各層面的關係。

他說，大家都有看到立陶宛對抗威權擴張的過程，立陶宛的道德勇氣令人感佩，至於大陸將兩國外交關係降級，他批評中國的作法不應該，「不該如此霸道蠻橫」。

外交部昨天表示，立陶宛堅定捍衛其主權決策及自由民主價值令人敬佩。立國跟台灣也是理念契合的友好夥伴，雙方也持續不斷加強在各領域的交流與合作。我國在立陶宛新設置代表處並掛牌運作，主要目的即在拓展彼此於經貿、科技、教育、文化等方面的互惠互利，並持續深化人民的交流與情誼。

外交部相信透過台立雙方共同努力，兩國友誼會更強健，並一起為國際和平、穩定與繁榮做出貢獻。也批評中國政府爲了要求台灣與立陶宛停止交流合作，甚至對立國採取外交關係降級措施，只凸顯諾大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。