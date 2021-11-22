美式賣場好市多商品多樣化。一名女網友分享一張照片表示，迪士尼推出的公主系列娃娃，每一盒看起來都非常整齊，但其中一盒的公主娃娃頭髮卻凌亂不堪，令她看了忍不住大笑，「是不檢查就直接上架嗎？」圖片曝光後，近萬名網友也笑瘋，「她昨天玩太瘋，沒洗澡就上工了」。

原PO昨（21）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在逛兒童玩具區時發現有賣迪士尼公主系列娃娃，每一盒公主頭髮髮質看起來都相當亮麗、整齊，但其中一盒的娃娃頭髮不但凌亂，且非常毛躁，站姿也歪斜一邊，她將其拍下來PO上網，笑道「右邊這位公主還好嗎？是客人退貨後，好市多都沒檢查就上架嗎？」

樂佩公主凌亂的頭髮讓所有網友笑瘋。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

圖片曝光後，意外引發8千多名網友按讚、留言，「你們知道玩具總動員都是真的」、「她跑出去玩通宵，忘記梳頭了」、「人家只是剛起床而已，等等就好了」、「不能這樣歧視毛躁髮質的孩子」、「偷跑出去燙個頭髮被發現了」、「昨天玩太瘋，還沒洗澡就上工」、「昨天晚上忘記用潤髮乳了」、「這是限量版，還是隱藏版啊」。

不過也眼尖網友發現，該盒的公主是長髮樂佩，卻裝在冰雪奇緣的盒子裡，「昨晚喝多跑錯棚了」、「她走錯盒子了，艾莎公主呢？」、「欸樂佩妳走錯盒子了」、「長髮公主半夜出去玩嗨了，回來還跑錯艾莎的房間」。