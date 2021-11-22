台北醫學大學被家長爆料指出，本月19日醫學系三年級部分學生，於期中考期間拿手機查閱資料，甚至集體公開討論答案，被認為根本是集體舞弊，家長擔憂影響學生職涯發展，籲校方正視問題。

根據《自由時報》報導，北醫大醫學系三年級的學生家長投訴，表示19日進行的「環境與社區衛生學」必修期中考，共160名學生分散在4間教室考試，但僅一間由老師監考，結果發生學生拿手機查閱資料，甚至公開討論答案的舞弊情況。

該名家長猜測，受疫情影響，遠距教學、線上考試結束後，學生回到學校實體上課還未轉回應有的心態和作法。家長也擔憂，學生身為未來醫師，誠實作答應是基本要求，期中考集體舞弊的情況，以及不公平的考試結果可能影響醫學生畢業的職涯發展，呼籲校方正視問題。

對此，北醫大校方回應，表示由學校安排的考試，考試期間均採梅花座，並由專門人員負責監考，目前正在釐清事件經過，初步認為是授課老師未依考試規定監考，已決議將此次考試作廢，並與學生溝通可接受的補救方式。校方也強調，未來會要求教師維持考試公平性，並加強學生的品格教育。