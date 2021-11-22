加拿大歌手小賈斯汀預定12月5日在沙烏地阿拉伯登台表演，已故華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的未婚妻今天請求小賈取消演出，呼籲他別替殺害哈紹吉的「凶手」表演。

「華盛頓郵報」昨天刊出哈紹吉的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）寫給賈斯汀畢伯（Justin Bieber）的信函，她在信中呼籲小賈取消在沙國第2大城吉達（Jeddah）的這場演出，以「對世界傳遞強而有力的訊息，即你的名聲和才華不會被用來恢復殺害異議人士政權的聲譽」。

哈紹吉生前旅居美國，並替華郵撰寫專欄針砭沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。哈紹吉2018年10月在沙國駐伊斯坦堡領事館遭一組與穆罕默德．沙爾曼有關的特工殺害並肢解。

美國總統拜登政府今年2月公布美方情資報告，暗指穆罕默德．沙爾曼涉及哈紹吉命案，但未給予任何直接懲罰，穆罕默德．沙爾曼始終否認涉案。

成吉茲寫道：「不要替殺害我親愛賈瑪爾（哈紹吉）的凶手歌唱。請說出來，並譴責殺害他的凶手穆罕默德．沙爾曼。你的聲音將被數以百萬計人聽見。」

路透社報導，一級方程式（Formula One）沙烏地阿拉伯大獎賽將於吉達舉行，小賈是預計登台表演的藝人之一。

成吉茲寫道：「如果你拒絕當穆罕默德．沙爾曼的馬前卒，你的訊息將響亮而清晰：我不替獨裁者表演。我選擇正義和自由勝過金錢。」

人權團體一直敦促這群表演者對沙國的人權議題發聲。

非政府倡議組織「人權觀察」（Human Rights Watch）17日表示：「沙烏地阿拉伯向來都會利用名人和重大國際活動，來轉移外界對其無孔不入虐待行為的審查。」

「人權觀察」呼籲美國饒舌歌手A$AP Rocky、DJ大衛庫塔（David Guetta）和提雅斯多（Tiesto），以及歌手「A咖傑森」（Jason Derulo）等表演者「公開針對人權議題發聲，或當（活動）主要目的是洗刷名聲時，就別參與」。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101122