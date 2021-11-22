重機女神小J身材火辣、長相精緻，在車圈內擁有超高人氣，和重機網紅小偉在螢光幕前的甜蜜互動，更時常讓粉絲敲碗「原地結婚」，然而YouTube網紅團體「大麻煩」成員重讀日前卻爆料，他和小J曾有段情，女方還是欺騙感情的慣犯，消息一出立刻引發熱議。

重讀在YouTube影片中表示，他因為拍片認識小J，在女方倒追之後關係更進一步，女方也透過他認識了網紅「怪異博士」，重讀和怪異博士是10多年的老友，他卻從對方口中聽到，小J主動問說要不要在一起，讓他氣不過質問：「睡完我還想睡我兄弟？」

重讀從各方蒐集資訊之後才發現，自己根本是遭到小J利用，女方利用他的人脈和不同男性網紅合作拍片，同時對外澄清自己沒有跟任何人交往，透過這種方式讓自己打開知名度，重讀氣得控訴：「（小J）一直透過她的美貌，索取男生對她的付出，利用男生，事後又否認」。

重機女神遭揭穿綠茶真面目 養工具人還裝無辜睡完舊愛再睡他兄弟

重讀也解釋會踢爆此事是因為小J踩到他的底線，「是真的覺得她欺人太甚……不希望再有人被騙了」，他和怪異博士的多年友情也因此受到影響，為了蒐證，他開設群組集結所有被小J欺騙過的受害者，人數竟多到超出預期，他也當面和小J對峙，但女方只是不屑地表示：「我覺得我沒有錯。」讓網友都看傻眼。