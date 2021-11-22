萬姓業者在臉書PO文說，「我不想po影片，但是有影片有真相，每看一次就讓我心痛一次！」（翻攝自臉書）

23歲的洪姓男子，日前將店內的貓高高舉起，重重摔在地上，並用腳去踹貓造成貓右前肢骨折；萬姓業者發現養的貓走路不正常就帶去醫院檢查，照完X光後發現右前肢骨折，經調閱店內監視器，才發現是他員工所為，立馬報警處理，警方將洪姓男子依違反動物保護法移送法辦。

萬姓業者在臉書PO文說，「我不想po影片，但是有影片有真相，每看一次就讓我心痛一次！原來我店裡也會遇到這種事情，到職3個多月的員工居然虐待我的貓，都趁沒人注意的時候欺負他們，直到昨天一隻幼貓無法正常走路送醫後發現骨折，調閱監視器畫面才看到，居然摔我的貓，還對他們拳打腳踢，兩個半月大的幼貓，能經得起這樣摔嗎？」

業者指出，11／20早上11多到店裡，因為有朋友來訪，他們想看看小貓，所以我到店裡之後就帶他們進辦公室看貓，在跟他們介紹小寶是店裡最文靜的小貓，平常也很乖的時候，發現最小隻的小寶走路不正常，就立馬聯絡動物醫院預約看診，在下午兩點到院後馬上做檢查並拍X光片，發現骨折，在等醫生來的時候，我心裡一直很疑問為什麼平常最文靜的貓會把手弄斷。

業者PO文表示，「我就很懷疑，然後開始用手機調閱店裡監視器，就發現員工在店內追貓，一開始以為是在跟他們玩，結果就看到影片中那驚人的畫面，讓我非常錯愕，立馬從醫院趕回店裡報警，並通知他的家長來處理！」