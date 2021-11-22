桃園龜山超商店員勸戴口罩，竟慘遭客人持刀刺死，連續發生店員遭暴力攻擊事件，也讓超商總部指示，請同仁以保護自身安全為優先。有PTT鄉民女神之稱的「qn黃拉結」黃瓊慧也在臉書分享，親眼目睹客人以疫情為由，拒絕觸碰影印機，在超商內失控爆走，店員妹妹差點嚇哭，感嘆曾幾何時，超商店員竟變成高危險行業了。

黃瓊慧在臉書發文指出，上個月在桃園某超商親眼目睹，一名男子以「疫情嚴重」為由，拒絕觸碰影印機，女店員因排隊結帳客人多，請男子自己蓋上影印機，結果男子當場暴怒狂罵並且步步靠近櫃檯，另一位男客人出面喝叱、並拿出手機蒐證，黃瓊慧則是直接打電話報警，該名男子見苗頭不對，罵了一句髒話才離開。

不過店員妹妹已經快哭了，更表示如果在人潮沒那麼多的時候男子又進來兇她，真的不知該怎麼辦。黃瓊慧嘆，超商店員真的很可憐，平常雖不一定會遇到奧客但卻要十八般武藝樣樣都通，現在還要承擔提醒客人戴口罩被刺殺或挖眼的風險。

黃瓊慧說，是不是超商「改用廣播」來提醒客人入內購物請戴口罩，這樣可避免店員勸導，或許可以減少衝突事件發生的可能性。