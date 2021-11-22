出道已經40年的天王劉德華，能在圈內屹立不搖，一方面多年來維持帥氣的外型，同時對待演藝工作非常嚴謹而敬業，嚴格的自我管理為他樹立好口碑，既擁有廣大粉絲，在圈內地位也很受推崇，劉德華還被發現，與女神王祖賢合作成名作品《賭神》時，當中一場戲是王祖賢親暱坐在他的大腿上，而劉德華雙手的直覺反應，引發熱議。

這幾十年來始終完美守住天王地位的劉德華，累積了大量影視作品，這麼長的時間下來，合作過的女星不計其數，其中，他也與超級女神王祖賢合作過，1998年上映的經典電影《賭神》，卡司強大，包含周潤發、張敏、劉德華、王祖賢等，當年光是香港票房就開出3700萬美金（約新台幣10.2億），是該年度的夯片霸主。

在《賭神》這部風光大片中，劉德華與王祖賢湊對，在戲中飾演一對情侶，當時正處於顏值巔峰的兩人，看上去非常登對，是那個年代最受歡迎的螢幕情侶檔，電影裡有一幕，是身為女友的王祖賢，甜蜜地坐在劉德華的大腿上，兩人在這場親密戲中發揮演員專業與好交情，閃耀著愛的火花，但其實這樣的戲並不好拍。

有觀眾發現，坐在門口台階上的劉德華，只是輕輕的將手放在王祖賢的背後，一來幫助女神保持平衡，免得跌倒或動作彆扭，二來巧妙維持分際，當時兩人都非常紅，劉德華即便是親密戲也細心不被誤會踰矩，完美避開被捕風捉影說吃女生豆腐的負面新聞，也足見劉德華有多麼潔身自愛，如今《賭神》已是20多年前的事情，但這段拍攝趣聞仍為人所津津樂道，眾人大讚劉德華就是紳士，才能在圈內歷久不衰，真的非常厲害。