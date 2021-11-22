美國10月通貨膨脹數據創下30年來新高，顯示疫情後期的金融市場仍承受極大壓力，向來看多美股的經濟學者Jeremy Siegel也罕見警告，美股距離劇烈回檔只差一份不好的通貨膨脹報告，而引爆點則是聯準會的態度，如果政策因此實行強硬升息政策，市場可能還沒做好準備。

CNBC報導，Jeremy Siegel針對目前金融市場的現況發表看法，他說：「如果聯準會突然變得強硬，我不確定市場是否已經準備好，尤其當我們再出現一份狀況不好的通膨報告，可能會讓聯準會主席Jerome Powell的決定髮夾彎。」

Jeremy Siegel點出，美股出現劇烈回檔是必然的，「總而言之，目前聯準會沒有採取任何的激進措施，使得資金仍持續流入市場，代表聯準會還是在實行寬鬆貨幣政策。」

至於判斷聯準會態度的關鍵時間點則落在12月中的貨幣政策會議上，Jeremy Siegel表示，「如果聯準會表明將採取更積極的方法來抑制價格上漲，美股將因此出現修正。」

美國10月消費者物價指數（CPI）月增率0.9%、年增6.2%，增幅寫下30年來新高。儘管如此，Jeremy Siegel仍有意繼續持有股票，「即使股市有點顛簸，但在這種情況下，你還是必須持有實體資產，而股票就是真正的資產，因為長久下來，股票會一直保有價值。」