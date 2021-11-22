中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心今（22）日公佈，2021年11月貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.85％，5年期以上LPR為4.65％。以上LPR在下一次發佈LPR之前有效。值得一提的是，這已經是LPR維持19個月不變了。

此外，從本月各大銀行的回饋來看，這一次，個人住房貸款真的放鬆了。

據樂居買房消息，無錫目前個貸額度非常充足，加上市場下行，成交量下降，銀行積壓也基本處理的差不多了，所以近期辦理個貸的客戶會發現，銀行基本是秒放的節奏，且新房、二手房額度一樣充足。

此外，據中原研究中心資料顯示，目前深圳各大銀行房貸正常接受業務申請、辦理，住房貸款資格審核依舊嚴格。各大行房貸利率基本統一，首套利率上浮 45BP，二套利率上浮95BP。各大銀行放貸額度表現寬鬆。其中大新銀行二套利率5.25％，業內最低，同時審批時間預計需要十個工作日。