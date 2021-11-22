退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)、YouTuber拳手羅根保羅(Logan Paul)在今年6月的8回合表演賽激起了拳迷的憤怒，因為比賽內容跟騙錢沒兩樣。上周梅威瑟在WBC convention表示，這場拳賽本來就是打好玩的，如果是真打他早就讓羅根保羅躺下了。

梅威瑟說：「我跟羅根保羅打了一場表演賽，我們玩得很開心。大家必須明白真打和表演賽不一樣，我只是稍微訓練了一下。如果是真打，第一回合就打爆他了。」拳擊手在正式比賽之前都會進行特訓，梅威瑟此戰只是上健身房維持體態，沒有多做訓練。

即使如此，梅威瑟只憑經驗和技巧就吃定了比他高大、比他年輕許多的羅根保羅。總計羅根保羅出拳217次打中28拳，命中率僅13%（刺拳命中率10%）。揮空拳的體力消耗很大，羅根保羅打到中途就累了，只能以近身擒抱拖延時間，最後8回合打完「不分勝負」。

這是一場非常糟糕的比賽，只有梅威瑟自己賺了大錢，外界估計他進帳3000萬美元（新臺幣8.3億）。拳迷指責梅威瑟騙錢，梅威瑟大方承認：「講到合法搶銀行，我是最頂尖的。」他本人都擺明是出來撈錢的，但就是會有很多人買帳。梅威瑟表示如果有重賽機會，他一定會擊倒羅根保羅給大家看。