搶耶誕節商機，台北喜來登飯店一樓The Deli自12月1日起至12月31日推出8款耶誕甜點，價格自220元至1280元，包含來自歐洲的德國傳統麵包「杏仁水果史多倫」、法國百年新年甜點「蘭姆葡萄國王派」，以及歐洲團聚時刻必嚐、以各式酒漬水果乾與堅果製成的「耶誕水果蛋糕」，以及還有多款外觀精巧可愛的造型甜點。

結合主廚巧思的造型甜點「冰雪大地」，以橙酒巧克力慕斯搭配伯爵茶奶餡，內心夾入覆盆子無花果果醬，最後放上手捏慵懶北極熊與迷你雪屋。精巧紅色鈴鐺造型的「聖誕許願鈴鐺」以草莓與新鮮迷迭香拌入香草慕斯，下層搭配法國傳統沙布列酥餅，充滿奶香的酥脆餅乾與順滑慕斯，是冬日裡的幸福滋味。同樣有著豔紅色澤的「耶誕櫻桃奇想曲」夢幻淺粉色的草莓戚風蛋糕，包裹開心果及酸櫻桃香緹鮮奶油慕斯，成熟大人系的優雅微酸尾韻，令人回味無窮，在甜蜜氣氛中與家人好友一同歡度佳節。