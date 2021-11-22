集保主辦臺灣少年足球賽熱血開踢

由集保結算所主辦的「2021第7屆臺灣少年足球聯誼賽」，11月20日至21日在屏東縣立東港高中熱血開踢，證交所、期交所、寶成集團、集保結算所四個贊助單位員工也趕赴屏東，為支持贊助的球員加油打氣。歷經2天8場次的激烈爭戰，由東港高中國中部拿下冠軍，來義高中國中部奪得亞軍，長治國中及瑪家國中分獲季軍與殿軍。

集保結算所積極推廣偏鄉體育活動，與證交所、期交所、寶成國際集團自2015年起開始分別贊助屏東縣東港高中國中部、來義高中國中部、瑪家國中及長治國中等4所國中足球隊，讓屏東學子有機會從足球訓練中培養自信與紀律；4個贊助單位也年年舉辦聯誼賽，讓少年球員能以球會友，一起在球場上揮灑青春的汗水。

本屆聯誼賽主辦單位集保結算所林修銘董事長表示，一年一度的臺灣少年足球聯誼賽，是選手展現平日辛勤訓練成果的絕佳機會，勉勵參賽選手將過去在大雨中、在烈日下的訓練成績，在賽場上精采展現，寫下屬於團隊的動人青春。林董事長同時提醒選手們，聯誼賽的核心仍是「友誼」，鼓勵選手們在展現強健體魄、爭取桂冠的同時，也要把握機會與他校夥伴互動交流，場上是對手，場下結好友。

證交所簡立忠總經理表示，看到四校數十名優秀的足球小將，在教練辛勤指導與培育下，奮勇投入賽事，展現奪勝企圖心，令人感動；期交所吳自心董事長則提及，今年奧運我國青年運動員屢創佳績，期勉少年選手持續精進球技，在球場上勇敢追求自己的夢想；寶成集團裕元教育基金會李義男董事長強調，足球人才的養成，要選手的努力、教練的引領及企業資源的挹注，未來將持續投注資源，共同培育我國體育人才。

為落實積極參與社會公益之理念，表達對屏東縣在地弱勢團體之關懷，集保結算所此次亦捐助屏東縣脊髓損傷者協會及屏東縣向陽啟能協會，盼為弱勢團體提供有力支援，為即將到來的冬日注入溫暖的力量。