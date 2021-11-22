義大利電信21日（周日）表示，已接獲美國基金KKR提出108億歐元（約120億美元）提議，擬將這家義大利最大電信集團私有化。

KKR提出收購之際，義大利電信執行長Luigi Gubitosi正為該公司生存奮戰，該公司甫於三個月內發布兩次獲利警告。

義大利電信指出，KKR提出每股0.505歐元的收購價，比上周五收盤價溢價45.7％。董事會周日下午開會數小時後發布簡短聲明，但未提及是否支持此提案。

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