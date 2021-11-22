我國「駐立陶宛台灣代表處」正式揭牌，大陸外交部宣布降級與立陶宛的外交關係至「代辦級」。

我國「駐立陶宛台灣代表處」正式在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌，中國大陸外交部嚴正抗議外，昨（21）日更宣布降級與立陶宛的外交關係，大陸官媒《環球時報》同日發布社論，砲轟立陶宛是「蕞爾小國」、「跳蚤」，警告立陶宛若有更進一步的破壞行動，中國可能與之斷交。

針對我國「駐立陶宛台灣代表處」揭牌營運，大陸外交部昨日宣布降級與立陶宛外交關係至「代辦級」，大陸官媒《環球時報》21日刊出題為「關於立陶宛，讓我們打開天窗說亮話」的社論，文章開頭就點出大使及代辦的差別，前者是國家元首指派，後者是外交部長的代表。文章也明白指出，這不是北京頭一次將外交關係降至代辦級，前一次發生在1981年，對象為荷蘭，同樣因為台灣議題。

文章強調，雖然大陸對立陶宛的報復行動嚴厲，但是外交聲明仍保持對這個「潑賴國家」的尊重，包括使用「損害中國主權與完整」等標準語言，《環球時報》指出，任何歐洲大國在「涉台問題上犯錯誤」，大陸外交部大概都會用同樣的措詞。

文章強調，中國大陸的國家行為及外交語言「講分寸」，但不影響人們對這件事的直觀感受。文章接下來的措詞相當直白，批評「立陶宛就是個蕞爾小國」，「它也配找中國碰瓷攪局？」指出立陶宛全國人口還不及北京的朝陽區多，「它就是打架的大象腳底下的一隻老鼠，甚至跳蚤。」

文章第5段形容立陶宛是「無良小國」，就算大陸與之斷交，「也不過是中國外交大鍋裡多一塊或者少一塊蚊子肉的事情。」

文章更指，自蔡英文總統上任以來，我國邦交國從22個掉到15個，「大多都是在地球上找不到在哪的小國，讓它臨時多一個又何妨？」

文章接著指出，中國與西方的紛爭愈來愈多，北京將會愈來愈看淡過去重視的表面和諧，今後外交上將更重視實際內容，「一些旁門左道的角色想來中國這裡刷存在感，所能收穫的實際注意力必將越來越少。」

文末更警告美國與歐洲各國，北京已經經歷了川普政府的大尺度動作，如今拜登政府「需要在一些領域縮一縮」，警告歐洲各國「可以在對華問題上豁出去的資源就那麼多。」

文章強調，外交降級對中國大陸實際造成的損失很小，但如果台海問題失控，對北京造成「巨大成本」，社論指出屆時北京的台海政策將走向「重大調整」，其中也包含「長痛不如短痛」，「用軍事手段一勞永逸地解決台灣問題。」