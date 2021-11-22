民進黨立委高嘉瑜、郭國文、蔡易餘、江永昌、何志偉今日召開記者會表示，下一波deepfake攻擊，恐衝擊網路銀行的人臉審查及影響台灣選舉，對此將在強化《刑法》，以及《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》。

高嘉瑜指出，deepfake未來恐成新型態科技金融犯罪的工具，為了嚴懲散布網路合成影像之行為，以及充分保護性隱私權，將會來修正、增訂多條《刑法》。

高嘉瑜說，深偽技術之濫用必然會加劇假消息、假新聞對於選舉的破壞力。為嚴懲以網路合成影像影響選舉之行為，維護選舉之公正性，也將針對總統及公職人員相關選舉法令提出修法。

郭國文表示，過去選舉奧步已經夠多了，現在因為網路及科技技術的發達，奧步再升級，可能造成的威力更大，尤其是政治人物在選舉時可能影響更多，所以更應受到保障及公平對待。

江永昌指出，台灣長年來受假訊息之苦，從過去的文字、聲音，一直到現在的深偽影片，都是假訊息的一環。面對當前造假技術不斷更新，有時深偽影片已經到了肉眼難辨真假的程度；而這類影片在網路上轉傳速度又快，會對社會帶來巨大影響。

何志偉說，在未來的世界裡，所有數位資訊都有被偽造的可能。無論是線上的影片、錄音，還是監視攝影機拍攝的畫面，都有可能是假的，這是科技進步也是法規應該進步的時代，以假亂真不再只是科幻片，以假亂真將成為這個時代的縮寫。