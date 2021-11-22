桃園市龜山區一名蔡姓超商店員，因規勸蔣姓男子戴口罩，竟引發蔣男心生不滿持刀猛刺，蔡姓店員因此重傷身亡。事後，總統蔡英文未對此事表態，反而在臉書PO出到屏東參加活動的照片，網友瞬間炸鍋，灌爆蔡英文臉書。國民黨立委吳斯懷也提醒蔡英文，不要忘記作為總統的本份、不要一心想著政治算計，傾盡全府之力只為反公投。

21日清晨發生超商店員遭刺死的憾事，蔡英文傍晚5時許在臉書貼出到屏東內埔參與「六堆300紀念大會」的活動照片，引發網友不滿，紛紛湧入她臉書怒問「超商店員被刺死了你知道嗎？」「說好的社會安全網？」資深媒體人趙少康、國民黨副發言人楊植斗也留言開嗆。

蔣姓紙雕師21日疑因未戴口罩被制止，3度進入龜山一間超商後，持刀刺死蔡姓超商店員，現場血跡斑斑，圖為店員和志工忙清掃。（蔡依珍攝）

國民黨立委吳斯懷今（22）日在臉書表示，「近日，蔡英文總統讓超商店員成為全台灣最危險的職業。」今年6月屏東店員遭挖眼險失明；10月台中超商店員遭酒醉男子持玻璃瓶毆打，頭部撕裂傷、肋骨斷了六根；昨日桃園發生店員因規勸戴口罩，遭持刀刺死。短短半年內，社會安全網越補越大洞。

四年前小燈泡案件發生時，蔡政府保證會接住每一個需要幫助的人，不過吳斯懷指出，隨後又發生嘉義鐵路警察命案、台中牙醫刺死案等，顯見蔡政府口口聲聲承諾的社會安全網只是口號，破洞百出，讓人民生活在恐懼之中。

吳斯懷也說，與此同時，蔡政府不能妥善處理兩岸關係，也讓人民生活在不安定的國家動盪間，內憂外患之際，蔡政府卻只想著公投過關，政府工作卻是一個一個落下，因此他呼籲蔡英文總統、蘇貞昌院長不要忘記作為總統及行政院長的本份，不要一心想著政治算計，傾盡全府之力只為反公投，如果能夠將反公投宣講的精力拿來補網，想必現在也不會持續發生這些憾事。