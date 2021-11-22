澳洲礦業大亨佛瑞斯特（Andrew Forrest）旗下慈善機構將協助國內18家小型新聞出版商，與谷歌（Google）和臉書（Facebook）集體協商，以簽訂新聞內容授權協議。

佛瑞斯特的「麥德魯基金會」（Minderoo Foundation）今天表示，將向澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）遞交申請書，讓出版商得以在不觸犯競爭法規的情況下議價。

根據「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review），佛瑞斯特是澳洲首富，也是FMG集團（Fortescue Metals Group）最大股東，淨資產約272億澳元。

3月起，臉書與Alphabet旗下的Google必須針對導向他們網站的流量和廣告，與澳洲媒體協商內容協議，若沒有做到，政府就可能必須接手協商。

在那之後，臉書與Google和澳洲多家主流媒體簽訂授權協議，但並未和許多小公司達成協議。聯邦政府預定在明年3月起檢視此法效力。

「麥德魯基金會」旗下的Frontier Technology表示，會協助出版商。

Frontier Technology政策部門主管麥唐納（Emma McDonald）在聲明中說：「澳洲生產公共利益新聞的小型出版商應該擁有與大型出版商同樣的機會，就使用他們關乎公共利益的內容協商。」

路透社報導，Google發言人重新發送先前的聲明回應，提到公司「持續與所有大大小小的出版商洽談」。臉書則表示「長期以來一直支持規模較小的獨立出版商」。