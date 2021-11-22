蔡英文為何下令全黨拚戰公投？ 張亞中揭她在檢驗「誰聽話」

四大公投案將於12月18日舉行投票，蔡英文總統10月底在民進黨中執會發表談話，並宣示全黨投入應戰公投；而民進黨也全黨總動員進行陸空聯合作戰。國民黨則是在各地舉辦1218場街頭宣講，呼籲「四個都同意，台灣更美麗」。孫文學校總校長張亞中昨(21日)對此分析，蔡英文現在是用四大公投不同意，「來檢驗一下到底哪個民進黨聽我的，所以其實是內部檢驗過程」。

桃園市在地公民團體21日號召百輛機車隊遊行中壢市區，宣傳1218公投反萊豬及保護藻礁理念，張亞中現身力挺時表示，蔡英文為什麼要把這次公投搞的是政黨對決？我們用邏輯來看，公投最少要四分之一投票，所以從邏輯上來看，民進黨應該冷處理才好，看樣子反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選公投案都會過，現在最危險就是重啟核四，那為什麼民進黨要把大家拱出來，事實上自己陷入戰略弱勢空間呢？

張亞中分析，蔡英文現在是用四大公投都不同意、要不要動員，「來檢驗一下到底哪個民進黨聽我的」，所以其實是內部檢驗過程，是不是有可能想說公投讓你過就過，還會用行政手段卡你？這時候在野黨就要開始站起來，反萊豬公投若通過，就要求所有縣市長去查誰敢賣，用這種方式宣誓，所以國民黨現在做的事情不只是幫忙公投，更重要一點要宣誓如果公投案通過，而民進黨不執政，那國民黨要用什麼方法，這個角色才重要。