解放軍加速換裝！東部戰區某旅直接上殲10C

就在台灣宣佈，首支升級後的F-16V戰機聯隊接裝成軍後不久，解放軍也表明，東部戰區有更多殲-10C戰機服役。

據中方官媒《環球時報》21日報導，央視周日說，解放軍東部戰區為了加強維護海空安全和國家統一，最近以先進的殲-10C汰換了9架殲-7E。分析家說，殲-10C比殲-7E先進了1代半，將賦予飛行員顯著的戰鬥優勢。

東部戰區空軍某旅參謀長王紅波改飛殲-10C戰機近半年，他說，「思維理念轉變對我們來說挑戰性最大，我的眼界都在外部，用更多的精力發現『敵機』去格鬥。」

台灣首支升級後的F-16V戰機聯隊接裝成軍

他強調，飛殲-10C時，駕駛需要將個人角色從飛行員轉為戰鬥員。由於殲-7用的是機械飛行控制，而殲-10C用的是線控飛行（fly-by-wire），新戰機能讓飛行員專注戰場，而不是駕駛戰機。

而據東方網報導，從央視的影片看來，殲-10C裝備了陸製-10渦扇-10太行發動機。一位要求匿名的中方軍事專家周日說，雖然台灣媒體說，F-16V有能力對抗解放軍最新式的5代殲-20重型隱形戰機。但事實上，F-16V只是4.5代中型戰機，殲-10C就足以對付它。這位專家說，更多殲-10C服役，將進一步拉開兩岸的軍力。

央視說，除了殲-10C外，解放軍東部戰區空軍先前已接收了先進的殲-16重型戰機。此外，它還強調了殲-16的交付速度。