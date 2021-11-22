好市多（Costco）「黑色購物節」今登場，或許受疫情影響，會員們顯得克制不少，往年人氣強強滾的珠寶、精品等高單價商品瘋搶不再，反而因天氣轉冷，保暖用品相當暢銷，羽絨被不到半小時就掃購一空。

今年「黑色購物節」一口氣祭出至少50款商品下殺，根據21日公布的8大精選優惠商品，分別是85吋電視、洗衣機、0.5克拉鑽石項鍊、雙人床墊、輕巧褲、黑巧克力棒、不沾桌刀具組及雙人羽絨被。

今起冷空氣南下，不排除升級大陸冷氣團，8大類優惠商品中，剛好就有羽絨被。根據《ETtoday新聞雲》報導，美國製的雙人羽絨被最受民眾青睞，開賣不到半小時被掃光，很多人幾乎一次買兩床，主、客臥都有，其他如毯子、保暖衣物等也賣得不錯。

反觀珠寶、精品類今年還好，鑽石項鍊尚未賣出；家電類初步觀察還可以，多以生活必需品為主。

好市多連續第5年舉辦黑色購物節，即日起至28日，全台13家門市同步，周一至周四上午9點開始營業，周五到周日更早，上午8點就開門。