港股繼上週連跌三日累挫663點或2.6％後，22日早盤輕微高開，但恒指後走低。

恒指開高7點報25057點；截至10點30分，報25008點，下跌41.69點，跌幅0.17％，進入25000點保衛戰。

國指開高10點報8981點；現報8963.55點，下跌7.12點，跌幅0.08％。

科指開低1點報6456點；現報6424.73點，下跌33.24點，跌幅0.51％。

個股表現方面，嗶哩嗶哩跌逾15％；恒大汽車升近5％。藍籌新貴京東、網易升逾3％；新奧能源升逾6％；潤啤升逾2％。